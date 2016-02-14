ضبط الفنانة نيفين مندور بحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات فى كمين بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، من القبض على الفنانة نيفين محمد والتى قامت بأداء دورها الشهير "فيحاء" فى فيلم اللى بالى بالك مع محمد سعد "اللمبى"، ومعها شابان آخران وهما "شريف.س" و"محمد .ح" داخل سيارة رقم ن و ا 274 أثناء محاولتهم الفرار من كمين كارفور أثناء رؤيتهم له، وضبط بحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات نارية تم العثور عليها داخل سيارتها، وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016.

ومن جانبها، تباشر نيابة محرم بك بالإسكندرية برئاسة المستشار مؤمن يعيش، التحقيق مع الفنانة نيفين محمد فى الواقعة.

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