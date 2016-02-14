الاتحاد الأوروبى يطلق مشروع دعم السكك الحديدية بمصر بميزانية 1.3مليون يورو

فى إطار برنامج المشاركة الأوروبية المصرية، يحتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التعاون الدولى بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبى والذى تنفذه مملكة إسبانيا.

ويهدف مشروع التوأمة إلى تقديم الدعم لوزارة النقل المصرية لتطبيق نظام إدارة السلامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتشريعات الأوروبية. وتصل ميزانية المشروع إلى 1.3 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبى وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهر لتنتهى فى شهر يونيو 2017.

وقال بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر أن مشروع التوأمة يهدف إلى تطوير ووضع منهجية لاعتماد الوظائف الحرجة للسلامة وإصدار شهادات لقائدى القطارات بالهيئة، وتحديد معايير اعتماد الورش ومراكز التحكم، وصياغة لائحة جديدة للمزلقانات، وإتاحة قائمة بالمعايير الفنية لأنظمة الهيئة لكافة الأطراف المعنية، وتطبيق نظام إدارة السلامة بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بهيئة السكك الحديدية وذلك من خلال تحديث وتطوير البرامج التدريبية، وإعداد خطة عمل لرفع كفاءة السائقين وتحسين مهاراتهم مع وضع مؤشرات الأداء وقياسها مع التركيز على وضع معايير لاختيار العاملين خاصة بالوظائف الحرجة للسلامة.

وسوف يقام حفل إطلاق المشروع بأحد فنادق القاهرة بحضور كل من الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والسفير أرتورو أفيلو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر وداليا سالم، نائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية وجيراردو جافيلانيس، مديرالمشروع من الجانب الإسبانى والمهندس خالد صبرة، مدير المشروع من الجانب المصرى.

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