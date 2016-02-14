سوريا: نطالب مجلس الأمن بوضع حد جرائم تركيا

نقل التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عن خطاب أرسلته الحكومة السورية للأمم المتحدة أن القصف التركي لمناطق في شمال البلاد “دعم تركي مباشر للتنظيمات الإرهابية”.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم النظام التركي.

وأرسلت الحكومة الخطاب بعد القصف التركي لمناطق في شمال سوريا سيطر عليها في الأيام الأخيرة مقاتلون أكراد.

وأدانت الحكومة السورية تصريحات أدلى بها رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، باعتبارها “تدخلا سافرًا” في الشؤون السورية، كما أكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.