أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سوريا: نطالب مجلس الأمن بوضع حد جرائم تركيا

Google+ Print
سوريا: نطالب مجلس الأمن بوضع حد جرائم تركيا سوريا: نطالب مجلس الأمن بوضع حد جرائم تركيا

ارشيفية

نقل التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عن خطاب أرسلته السورية للأمم المتحدة أن القصف التركي لمناطق في شمال البلاد “دعم تركي مباشر للتنظيمات الإرهابية”.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم النظام التركي.

وأرسلت الحكومة الخطاب بعد القصف التركي لمناطق في شمال سوريا سيطر عليها في الأيام الأخيرة مقاتلون أكراد.

وأدانت الحكومة السورية تصريحات أدلى بها رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، باعتبارها “تدخلا سافرًا” في الشؤون السورية، كما أكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان