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الحكم بالإعدام والسجن لـ 17 متهماً بالانتماء إلى "داعش" و"الحوثيين"

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الحكم بالإعدام والسجن لـ 17 متهماً بالانتماء إلى "داعش" و"الحوثيين" الحكم بالإعدام والسجن لـ 17 متهماً بالانتماء إلى "داعش" و"الحوثيين"

أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد أحكاماً في قضيتي أمن، تورطت فيهما شبكتان مؤلفتان من 17 متهما، من جنسيات عربية وخليجية مختلفة، حيث أدانت المحكمة 13 متهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعة الحوثي الإرهابية.

ففي القضية الأولى أدانت المحكمة 10 متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وأصدرت عليهم أحكاما تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات إلى الإعدام، بينما تمت تبرئة أحد المتهمين من التهم المنسوبة إليه.

وفي القضية الثانية وهي الانتماء إلى جماعة الحوثيين الإرهابية، أدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني والثالث، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات عن ما أسند إليهم مع الأمر بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، وبراءة باقي المتهمين الثلاثة.
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