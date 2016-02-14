«التضامن» تبحث مع شركة اتصال برج تقوية شبكتها الموجود أعلى دار للمسنين بالإسكندرية

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ستتواصل مع شركة فودافون بشأن برج تقوية شبكتها، والذي أقامته الشركة أعلى مبنى دار للمسنين بالإسكندرية، بعد الاتفاق مع جمعية دار الهداية التابع لها.

ستتواصل “والي” مع جهاز تنظيم الاتصالات، لتوضيح أثرها الصحي، إلى جانب إرسال مراجعٍ مالي للجمعية .

و كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مديرية التضامن بالإسكندرية بإعداد مقايسة للمبنى القديم لدار الهداية للمسنين ” مبني الرجال”، تمهيدًا لإعادة بنائه.

وقالت الوزيرة خلال زيارتها اليوم الأحد، للدار ” إنها جاءت للاطمئنان على أحوال المسنين، والوقوف على احتياجاتهم، وتلبيتها”، كما استمعت إلى شكاوى عدد من العاملين بالدار وتتلخص في ضعف وتأخر الرواتب.

وطلبت “والي”، منهم كتابة شكوى متكاملة لفحصها ودراستها ثم تلبية احتياجاتهم وفق القانون .

وتفقدت الوزيرة عنابر المسنين، وأكدت على أهمية الكشف الدوري على النزلاء المسنين في كافة التخصصات وفق حالاتهم الصحية، كما قامت الوزيرة بتفقد مبني السيدات ووزعت هدايا على النزلاء والنزيلات .