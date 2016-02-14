شريف إسماعيل يفتتح الممر الجديد «05l» بمطار القاهرة

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، ممر الطائرات 105 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تطويره بتكلفة 235 مليون جنيها بأحدث المعدات، حيث يرافقه الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني وعدد من مسئولي مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني.

يأتي افتتاح ممر 05l بعد الانتهاء من تطوير الممر 05R وتجهيزة بالأنظمة الملاحية المتطورة CATII ، حيث من المقرر ان يتم البدء في تطوير الممر الثالث 05C ليمتلك مطار القاهرة ٣ ممرات بمستوى عالمي تساهم في زيادة كفاءة المطار وتدفق الحركة الجوية وتقليل مدة التحرك على أرض المطار.

ويتفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، مباني الركاب بمطار القاهرة لمتابعة حركة السفر والوصول والخدمات المقدمة للمسافرين والاجراءات الامنية في المطار ويتفقد ايضا المنشأت الجديدة خاصة مبني الركاب رقم “2″ المقرر افتتاحة الشهر المقبل.

ويتوجه رئيس الوزراء والطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الي الصالة الحكومية بالمطار لعقد مؤتمر صحفي للإجابة علي أسئلة الصحفيين فيما يخص افتتاح الممر والمنشأت الجديدة بمطار القاهرة.