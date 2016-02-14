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ضبط 3.5طن جبنة منتهية الصلاحية بمركز ملوى في المنيا

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ضبط 3.5طن جبنة منتهية الصلاحية بمركز ملوى في المنيا ضبط 3.5طن جبنة منتهية الصلاحية بمركز ملوى في المنيا

أرشيفية

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى و الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، من رفع 1279 طنا من القمامة، وإزالة 1000 طن مخلفات مبانى، وذلك فى إطار متابعة الحالة اليومية للنظافة والتعديات على الأرض الزراعية التى تجرى على مستوى مراكز المنيا.

و أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم تحرير 40 قضية تموينية ضد أصحاب المخابز البلدية والمحلات العامة، كما تم ضبط 3.5 طن جبنة رومى وعدد 16 صفيحة جبنه بيضاء منتهية الصلاحية لدى إحدى شركات توزيع منتجات الألبان.

وتم التأكد من تسليم جميع المخابز البلدية ببندر ملوى حصص الدقيق المخصصة لها، وكذلك وصول المخصصات التموينية لتجار لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بالإضافة إلى عدد11 ألف و950 اسطوانة بوتاجاز.

وفى نفس السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من تركيب و إصلاح وصيانة أعطال ميكانيكية لعدد21 من شبكات مياه المدينة وشبكات الصرف الصحى المعطلة، وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء تم تركيب عدد 54 كشاف كهرباء بالمدينة وصيانة عدد 2 محول.

من جانبه قال إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوى إن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لضبط الأسواق والأسعار والوقوف على مدى الالتزام بالمقررات التموينية، بالإضافة إلى التصدى بكل حزم لأى حالة تعديات على الأرض الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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