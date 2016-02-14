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العراق يرسل قوات كبيرة إلى حدوده مع السعودية لمراقبة «رعد الشمال»

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العراق يرسل قوات كبيرة إلى حدوده مع السعودية لمراقبة «رعد الشمال» العراق يرسل قوات كبيرة إلى حدوده مع السعودية لمراقبة «رعد الشمال»

ارشيفية

أرسل العراق قوات مسلحة كبيرة إلى الحدود مع ، لمراقبة التدريبات العسكرية التي تجريها المملكة مع عدد من الدول المختلفة.

وحذر عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، ممثل كتلة “ائتلاف دولة القانون” عدنان الأسدي، اليوم الأحد، حذر الرياض من الرد على أي اختراق للأجواء العراقية من قبل الطائرات السعودية.

وقال الأسدي: إنه “بالتنسيق مع الجهات الأمنية فإنه تم إرسال قوة عسكرية كبيرة لمراقبة تلك التحركات قرب الحدود العراقية – السعودية”.

هذا وتنطلق مناورات “رعد الشمال” بمنطقة حفر الباطن السعودية القريبة من الحدود العراقية، بمشاركة قوات درع الجزيرة وقوات من الأردن وباكستان وتشاد والإمارات والبحرين والسنغال والسودان والكويت والمالديف وتونس وجزر القمر وجيبوتي وعمان وقطر وماليزيا ومصر وموريتانيا، وغيرها.

وحسب البيانات السعودية تهدف هذه المناورات الى التدريب على مواجهة الإرهاب.

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