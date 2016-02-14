محافظ سوهاج خلال افتتاح معرض "صنع فى سوهاج": الاستثمار قاطرة التنمية

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم الأحد، معرض "صنع فى سوهاج" بحضور أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية وفتحى مرسى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن التجار هم السبب الرئيسى لإقامة هذا المهرجان، وأنه يساعد جميع المستثمرين فى المحافظة لأنهم قاطرة التنمية، مؤكدا على أن شعب سوهاج مميز فى كل شىء والمحافظة غنية فى كل صناعاتها وحرفها، مضيفا أن هذا تحدى للنهوض بمحافظة بسوهاج.

ومن جانبه، قال أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن مهرجان سوهاج للصناعة والتسوق يقام بمشاركة أكثر من 100 عارض ما بين تاجر وصانع ومؤدى الخدمات فى مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية بدائرة المحافظة، لجذب جميع فئات المجتمع لزيارة المعرض وتقديم تخفيضات "الأوكازيون الشتوى" التى تصل حتى 50% خلال مدة المعرض على الملابس الجاهزة وبعض المنتجات الأخرى، إضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية وحفلات على مدار اليوم خلال فتره المعرض.

وأشار الناظر إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا بمنتجات المناطق الصناعية "الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا" وجناح خاص بالمحلات التجارية ومكاتب الاستيراد والتصدير العاملة بدائرة المحافظة وجناح خاص بالجمعيات الأهلية المنتجة ومنتجى الأشغال اليدوية والمفروشات والسجاد ومشروعات الصندوق الاجتماعى وبيوت النول بسوهاج وجناح خاص بمنتجى الأثاث والموبيليات وجناح خاص بمنتجات المواد الغذائية ومنتجات مصانع القوات المسلحة ومشروعات المحافظة بسوهاج وجناح خاص بالحاسب الآلى ومهمات المكاتب ومنطقة المرافق والخدمات.