رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط اليوم، جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك خلال زيارته للجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط والدكتور عماد سمير رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بالكلية.

وأشاد علام خلال اللقاء بما شهده داخل الجامعة من إمكانيات ومنشآت رياضية متقدمة، وخاصة داخل القرية الأولومبية والتى تتضمن حمام سباحة وملاعب سكواش وسلة وكرة يد وقدم على أعلى مستوى، وهو ما يجب استثماره وتعظيم الفائدة منه لصالح أكبر شريحة من شباب محافظات الصعيد.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الرياضة وضرورة تشجيع الشباب على ممارستها وهو ما تسعى إليه إدارة الجامعة بشتى السبل، وذلك فى إطار دعمها الدائم والمستمر لكافة أنواع الأنشطة المتاحة سواء رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو فنية بما ينمى مواهب ومهارات الطلاب ويثقل شخصياتهم ويخلق جيل جديد متكامل ومتعدد الاهتمامات.