قصر ثقافة الأقصر يستضيف دورة "التخطيط وإدارة الموارد البشرية"

يستضيف قصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر، دورة التخطيط وإدارة الموارد البشرية التى تقيمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب وإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق فى الفترة من مساء اليوم الأحد، حتى 18 فبراير 2016.

وقال فضل الله هاشم مدير الفرع فى تصريحات اليوم، إن الدورة تتضمن خمسة محاضرات، الأولى بعنوان التوجيهات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية، والثانية بعنوان إعداد سلم الوظائف وتخطيط القوى العاملة يحاضر فيهما الدكتور ياسر أحمد الباحث فى العلوم الإدارية.

أما المحاضرة الثالثة فتأتى بعنوان التحفيز وسلوك العاملين وتقييم أدائهم، والمحاضرة الرابعة بعنوان الهياكل التنظيمية ويحاضر فيهما الدكتور نزار محمد وكيل المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج، أما المحاضرة الأخيرة فبعنوان دور التدريب فى إعداد العاملين للمسار الوظيفى يحاضر بها يوسف خليفة مدرب تنمية بشرية.