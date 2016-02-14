بدء لقاء الرئيس السيسى بالمديرين التنفيذيين لبنك التنمية الإفريقى

بدأ فى الواحدة من ظهر اليوم، الأحد، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع بعثة المديرين التنفيذيين لبنك التنمية الإفريقى، التى تزور مصر حاليا.

وتعكس هذه الزيارة، ثقة بنك التنمية الإفريقى فى الاقتصاد المصرى، وتأتى عقب لقاء الرئيس السيسى مع أكينومى أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى، خلال مشاركة الرئيس فى القمة الإفريقية الـ26 بأديس أبابا فى شهر يناير الماضى.

ومن المنتظر أن يناقش اللقاء، تنفيذ ما تم مناقشته خلال اجتماع الرئيس ورئيس بنك التنمية الإفريقى فى توسيع مجالات التعاون مع البنك ودعمه لمجالات مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والبنية التحتية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، ومناقشة اقتراح الرئيس فى قيام البنك بتمويل مشروعات مشتركة تخدم عدة دول وخاصة فى مجالات النقل والزراعة.

كان مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى ، وافق على استراتيجية التعاون بين مصر والبنك (2015 – 2019)، التى سيقوم البنك من خلالها بتقديم تمويلات بإجمالى مبلغ حوالى 3 مليارات دولار.

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