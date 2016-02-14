وزير الصناعة العراقى: نستهدف إنشاء مدينتين صناعيتين مصريتين فى العراق

قال محمد صاحب الدراجى، وزير الصناعة العراقى، إن دولته تستهدف تفعيل قرارات اللجنة الاقتصادية العليا، بتنمية العمل الصناعى المشترك بين مصر والعراق، موضحا أن مصر حليف استراتيجى ولديه كامل الاستعداد والترحيب بمعاونة العراق.

وأكد الوزير العراقى على هامش زيارته اليوم، الأحد، للهيئة العربية للتصنيع أن دولته تسعى لإقامة مدن صناعية كاملة بالتعاون مع عدة دول، وأن سبب زيارته لمصر واللقاء مع رئيس الوزراء المصرى، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، يستهدف إقامة مدينتين صناعيتين مصريتين فى العراق، لافتا إلى أنه سوف يلتقى عدد ن رجال الصناعة فى القطاع الخاص، فى عدة مجالات صناعية مختلفة، لبحث إمكانية مشاركتها فى تلك المدن الصناعية.

وأوضح الوزير أن زيارته للهيئة العربية للتصنيع أبهرته شخصيا، على مستوى المنتجات الحربية والمدنية على حد سواء، وكذلك طريقة إدارة الهيئة، قائلا: "نتطلع لشراكة حقيقية مع مصر، خاصة أنها من أولى الدول العربية فى مجال التصنيع، وكذلك نحاول الاستفادة بما لديها من خبرات، خاصة أن هناك العديد من المجالات التى يمكن أن نتعاون فيها".

من جانبه قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة إمكانياتها تحت أمر العراق، باعتبارها إحدى القوى الحقيقية فى العالم العربى، وجزء أصيل منه، معربا عن سعادته بتلك الزيارة وهذا التعاون الفعال، وهناك دراسات جدية للمشاركة فى إقامة مدينتين صناعيتين مصريتين فى العراق، بالإضافة إلى تزويد الصناعة العراقية بما لدى الهيئة من خبرات، وتنمية الصناعة العراقية.

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