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أحكام بالمؤبد والسجن المشدد لـ58 إخوانيا لقتلهم مندوب مبيعات بالمنصورة

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أحكام بالمؤبد والسجن المشدد لـ58 إخوانيا لقتلهم مندوب مبيعات بالمنصورة أحكام بالمؤبد والسجن المشدد لـ58 إخوانيا لقتلهم مندوب مبيعات بالمنصورة
قضت محكمة جنايات المنصورة بالدائرة السابعه بالسجن على 58 إخوانيا فى تهمة قتل شريف فتوح القماش، 40 سنة، مندوب مبيعات، عقب فض اعتصام رابعة، حيث صدر الحكم بالسجن المؤبد ل 7 من الاخوان لمدة 25 سنه.

و السجن المشدد لثلاثة أشخاص لمدة 10 سنوات، و السجن لمدة 3 سنوات ل 21 من العناصر الإخوانية، لقتلهم المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار و الترصد، و استعمال القوة و العنف و التجمهر، و الاشتباك مع الأهالى بمنطقة استاد جامعة المنصورة.

يذكر أن المجنى عليه كان قد توفى بطلق نارى فى الرأس فى عام 2013 أثناء قيام الإخوان بإطلاق النار على الأهالى بشكل عشوائى.

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