سقوط 7 عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى حملة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، فى حملة أمنية، من القبض على 7 عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم "محمد .م .م" 27 سنة عاطل مقيم بجوار الغاز ــ دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصةً نبات البانجو المخدر، حيث تم القيام بمأمورية استهدفت مسكن المذكور، وحال شعوره بالقوات فر هاربا، وتم ضبط (23) لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (3 كيلو جرام)، ومبلغ مالى 210 جنيه، وتليفون محمول، ودراجة نارية رقم 91244 الإسماعيلية.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير، مفادها قيام "عبده. م .ع" 39 سنة عاطل مقيم الحمادة ــ دائرة مركز التل الكبير، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

استهدفت مأموريات أماكن تردد المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته (117) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 435 جنيها، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام كلا من "محمد .س .س" 43 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، و"مشيرة. أ. م" 36 سنة بدون عمل مقيمة المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصةً جوهر الهيروين المخدر، حيث تم القيام بمأمورية إستهدفت أماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما ( 50 ) تذكرة من جوهر الهيروين وزنت حوإلى (50 جرام )، ومبلغ مإلى 120 جنيها، وعدد ( 2 ) تليفون محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما ألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثالث القبض على "كريم. ا. ح " 27 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة القسم سبق اتهامه فى عدد ( 11 ) قضية بتهم (سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح أبيض ) وبحوزته ( 10 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (100 جرام)، ومبلغ مالى 1000 جنيه، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

فيما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول من ضبط "إبراهيم م ا" وشهرته "إبراهيم حتة" 38 سنة عاطل مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة القسم، وبحوزته (5) قطع صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (50 جراما)، و( 9 ) أقراص مخدرة، ومبلغ مالى قدره 350 جنيها، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط "محمود. د. ح" 29 سنة عاطل مقيم الحكر ــ دائرة القسم، وبحوزته ( 8 ) قطع صغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوإلى ( 30 جراما ) ، و( 15 ) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 200 جنيه، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.