7803 مخالفات مرورية وإزالة 1979 حالة إشغالات بالمنوفية

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له، بحملات ودوريات لرفع الاشغالات بكل مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، والتى أسفرت خلال الاسبوع الماضى عن تحرير عدد 395 محضر إشغالات وعدد 669 حالة ضبط وعدد 1979 إزالة اشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة .

وفى نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كل أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير عدد 7803 مخالفات مرورية تراوحت بين 2 مخالفة سير عكس الاتجاه و638 انتظارا خاطئا و489 قيادة بدون رخصة و444 سير بدون رخصة تسيير و25 سير بدون لوحات، كما تم سحب 216 دراجة نارية وحجز 139 دراجة نارية و5850 مخالفات متنوعة، كما قامت حملة الرادار بضبط 93 حالة تجاوزت السرعة القانونية، وقامت حملة ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 110 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين أن 8 حالات إيجابية و102 حالة سلبية.