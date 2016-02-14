عرض خمور ومخدرات وأسلحة ضبطت بحوزة شبكة دعارة بالهرم على المعمل الجنائى

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بإرسال سلاح نارى ومواد مخدرة ومنشطات جنسية تم ضبطها بحوزة 8 ساقطات ورجلين بمنطقة الهرم إلى المعمل الجنائى والكيماوى، لفحصهم وكتابة تقرير وإفادة النيابة العامة به لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول "رفعت.م" يملك عقار سكنى بمنطقة الطوابق بفيصل يؤجره لأثرياء عرب وخليجيين لممارسة الرذيلة مقابل 5 آلاف جنيه، ويساعده فى ذلك المتهم الثانى الذى يتولى استقطاب الفتيات الساقطات بالتعاون مع القوادة المتهمة الثالثة.

وأضافت التحقيقات، أنه بعد بمداهمة المكان المذكور ألقى القبض على 8 ساقطات و9 من الأثرياء العرب، وقوادين وعثر على 9 زجاجات خمور وسلاح نارى وذخيرة، ومواد مخدرة، وملابس داخلية وبمواجهته المتهمين الأول والثانى اعترفوا بأنهم يحصلون على 1000 جنيه مقابل كل ساقطة، و1500 جنيه مقابل تأجير الشقة فى الليلة الواحدة.