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مباحث قسم شرطة ثالث العريش تضبط تاجر مخدرات بشمال سيناء

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مباحث قسم شرطة ثالث العريش تضبط تاجر مخدرات بشمال سيناء مباحث قسم شرطة ثالث العريش تضبط تاجر مخدرات بشمال سيناء
تمكنت مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "م.س.م"، بدون عمل، مقيم بدائرة قسم ثان العريش، بالاتجار فى المواد المخدرة، فى مدينة العريش، جاء ذلك بعد ورورد معلومات لضباط القسم، أكدتها وحدة مباحث.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المتهم، وتم ضبطه بمنطقة السوق التجارى بحى الزهور دائرة القسم، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جراما، و32 قرص مخدر أنواع مختلفة ( ترامادول ــ أبتريل ــ أموتريل) وهاتف محمول ومبلغ مالى ( 155 ) جنيها وسلاح أبيض .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

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