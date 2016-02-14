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ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بالإسكندرية

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ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بالإسكندرية ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، برئاسة المقدم أحمد مليس، من ضبط "محمد.ش" 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار "بقصد الدفاع"، وتم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

وتم ضبط "سليمان.ع" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12- وطلقة من ذات العيار و"62" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام سلاح أبيض سكين، ومبلغ 230 جنيهاً، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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