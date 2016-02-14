تاجر مخدرات يستعين بأصدقائه الثلاثة لحرق سيارة أمين شرطة بالإسماعيلية

استعان تاجر مخدرات ب3 من أصدقائه ليشعلوا النيران فى سيارة أمين شرطة بمركز شرطة فايد بالإسماعيلية أثناء توقفها بحديقة مسكنه.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة فايد من أمين الشرطة "إبراهيم .ف. إ" 45 سنة مقيم المساكن الاقتصادية ــ دائرة المركز، بنشوب حريق بالسيارة حال توقفها بحديقة مسكنه، تم السيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال والمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 2615 ط ص ر ماركة أسكودا أوكتافيا، نتج عنه احتراق الجانب الأيسر وصالون السيارة، كما تم العثور على زجاجة بنزين خلف السيارة، ولم يسفر الحريق عن وقوع ثمة إصابات.

>بسؤال أمين الشرطة المذكور، قرر أنه أثناء عودته من العمل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهاً لمحل إقامته شاهد المدعو" محمد. م. م " ، والسابق تحرير المحضر رقم 731 لسنة 2016 جنايات المركز بتهمة "الإتجار فى المواد المخدرة" ، والذى فر هارباً عقب استهدافه بمأمورية مساء أمس لتفتيش مسكنه، وتم ضبط كمية تزن ( 3 كيلو جرام ) من نبات البانجو المخدر، فحاول ضبطه والإمساك به، فلم يتمكن وفر هارباً وعقب ذلك وردت إليه عدة رسائل بالتهديد والوعيد على هاتفه المحمول لإلحاق الأذى به إنتقاماً منه لعدم ملاحقته مرة أخرى وضبطه، وأضاف بإتهامه بالتسبب فى إحتراق السيارة.

على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث، لكشف ظروف وملابسات الحادث وإجراء التحريات وجمع المعلومات للتوصل إلى مرتكبيها وسرعة العمل على ضبطهم.

وقد توصلت تلك التحريات إلى قيام المتهم " محمد .م. م" 27 سنة عاطل مقيم فنارة دائرة المركز مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 731 لسنة 2016 جنايات المركز بتهمة " الإتجار فى المواد المخدرة " ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1542 لسنة 2010 جنح المركز ، والمقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة " ضرب " ، بالإستعانة بكل من "السيد. م .س" 28 سنة عاطل مقيم المساكن الإقتصادية ــ دائرة المركز سبق إتهامه فى القضايا الأتية 3760 لسنة 2012 جنايات المركز بتهمة " مقاومة سلطات" والقضية 9152 لسنة 2013 جنايات المركز بتهمة " مقاومة سلطات " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضايا الأتية565 لسنة لسنة 2013 جنح المركز ، والمقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " ضرب" 566 لسنة 2013 جنح المركز ، والمقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " تبديد" .

و"أحمد .ع. ع " 25 سنة عاطل مقيم مساكن الغاز ــ دائرة المركز سبق إتهامه فى القضية رقم 6484 لسنة 2011 جنح المركز بتهمة " تبديد " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 4447 لسنة 2012 جنح المركز ، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة " ضرب والقضية 5916 لسنة 2012 جنح المركز ، والمقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة " ضرب".

و"على. م .ع" ( شهرته / حمام ) سن 26 عاطل مقيم مساكن الغاز ــ دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4902 لسنة 2016 إدارى المركز والمقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة "تبديد" ( هارب ) وعقدوا العزم وبيتوا النية على سكب مادة البنزين على السيارة تعلقه ، مما أدى إلى إشتعالها.

تم إعداد عدة أكمنة بأماكن متفرقة أسفرت عن ضبط جميع المتهمين عدا الأخير، و بحوزة الأول سلاح أبيض ( مطواه ) وزجاجة بداخلها مادة البنزين.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر للازم بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.