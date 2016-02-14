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برلماني: النواب يشيعون جنازة «القمح» من البرلمان بعد قرار الحكومة بتحرير سعره.. و«الوزراء» يخالف الدستور (فيديو)

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برلماني: النواب يشيعون جنازة «القمح» من البرلمان بعد قرار الحكومة بتحرير سعره.. و«الوزراء» يخالف الدستور (فيديو) برلماني: النواب يشيعون جنازة «القمح» من البرلمان بعد قرار الحكومة بتحرير سعره.. و«الوزراء» يخالف الدستور (فيديو)

قمح (أرشيفية)

قال النائب بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بميت غمر في الدقهلية، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيري الزراعة والتموين، لتحريرهم سعر القمح، مشيرا إلى أن تخالف المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب.

وأضاف “النائب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة الحياة 2، اليوم، الأحد، أن الحكومة تتخذ قرارات في المكاتب المكيفة، دون أن تكترث بخسائر الفلاحين، مؤكدا أنه على الحكومة أن تستجيب لطلب النواب باعتبارهم ممثلي الشعب، مضيفا أنه من المنتظر أن ترد الحكومة على طلب الإحاطة خلال أسبوعين.

وأكد ان قرار تحرير سعر القمح يكبد الفلاحين خسائر فادحة ، وسيدفعهم لعدم زراعة القمح العام المقبل، مما يؤثر على المساحة المنزرعة، متوقعا ان تقل تلك المساحة إلى النصف بسبب قرارات الحكومة.

وأكد “بدوي”، أن النواب جنازة للقمح من البرلمان اذا أصرت الحكومة على موقفها، مضيفا: “لن يهدأ لنا بال إلا قبل حصول كل مواطن على حقه وخصوصا المزارعين”.

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