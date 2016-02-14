وفد من «المستقبل اللبناني» يزور ضريح الراحل رفيق الحريري

كتب: عمر محيسن

زار وفد من المكتب التنفيذي في «تيار المستقبل»، برئاسة الأمين العام للتيار، أحمد الحريري، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ووضع اكليلا من الزهر عند ضريح الرئيس الشهيد وقرأ الفاتحة عن روحه وروح باقي الشهداء.

ويوافق اليوم الذكر الـ11 لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، عندما فجر ما يعادل 1000 كجم من المواد المتفجرة بينما كان موكبه يسير بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، وكان من بين القتلى عدد من حراس الحريري الشخصيين، والوزير السابق، الصديق للحريري، باسل فليحان.

دفن الحريري مع حراسه في موقع قريب من جامع محمد الأمين، في 6 فبراير 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكتبت ضد شخص معين.

وجدير بالذكر أن تيار المستقبل اللبناني جمعية سياسية أسسها رفيق الحريري، وتسلم قيادته نجله النائب سعد الدين الحريري، وهو يشكل العامود الفقري لتحالف «14 آذار» بالتحالف مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب.