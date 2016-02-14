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وصول طلائع القوات السعودية المشاركة في «رعد الشمال» بمشاركة 20دولة

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وصول طلائع القوات السعودية المشاركة في «رعد الشمال» بمشاركة 20دولة وصول طلائع القوات السعودية المشاركة في «رعد الشمال» بمشاركة 20دولة

ارشيفية

وصلت اليوم طلائع القوات المشاركة في التمرين العسكري «رعد الشمال»، الذي سيتم تنفيذه في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن، والذي يعد المناورة العسكرية الأكبر من حيث عدد الدول، إذ تشارك فيه 20 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة»، وهذه الدول هي : ، والإمارات، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، وموريشيوس، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة».

وتعتبر تلك المناورة، تمرين عسكري أكبر من نوعه، من حيث عدد الدول المشاركة، والعتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة منها طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة تعكس الطيف الكمي والنوعي الكبير الذي تتحلى به تلك القوات، فضلاً عن مشاركة واسعة من سلاح المدفعية و الدبابات و المشاة ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات البحرية ، في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى لجيوش الدول الـ 20 المشاركة.

 

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