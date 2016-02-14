العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 100 شخص قتلتهم داعش بريف دير الزور

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه تم العثور صباح الأحد، على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص تم قتلهم على يد داعش فى بلدة مراط بالريف الشرقى لمدينة دير الزور بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن المقبرة عبارة عن خندق فى منطقة الـ7 كيلومترات القريبة من البلدة وفيها رفات أكثر من 100 شخص قتلوا بالرصاص بعضهم من الأطفال.

يذكر أن تنظيم "داعش" ارتكب خلال الفترة الماضية العديد من المجازر فى دير الزور راح ضحيتها مئات الأشخاص بعضهم من النساء والأطفال عبر القتل بالرصاص والرجم والذبح والتمثيل بالجثث، وكان أهالى بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقى قد عثروا فى ديسمبر الماضى على مقبرة جماعية وبداخلها جثث عشرات المواطنين من عشيرة الشعيطات قتلهم تنظيم داعش بالرصاص.

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