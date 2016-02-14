أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة دمنهور والتربية والتعليم فى البحيرة

Google+ Print
توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة دمنهور والتربية والتعليم فى البحيرة توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة دمنهور والتربية والتعليم فى البحيرة
وقعت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة ورئيس مجلس إدارة مكتبة العامة بدمنهور، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم برئاسة محمود أبو الغيط وكيل الوزارة.

ويتضمن البروتوكول تنظيم المكتبة إعارة جماعية للمدارس بنطاق المحافظة وأيام ثقافية داخل المكتبة، ووضع برنامج تدريبى شهرى لأخصائى المكتبات بالإدارات التعليمية للتدريب على الخدمات الإلكترونية الحديثة، وكذلك المشاركة فى عمل المؤتمرات العلمية بين المكتبة والمديرية، من خلال تخفيضات على الاشتراكات السنوية للمكتبة فى دورات الحاسب الآلى واللغات والرسم والموسيقى ورعاية الموهوبين من الطلبة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى إقامة حفل سنوى لأوائل الشهادات على مستوى المحافظة.

على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بتخصيص فترة من اليوم الدراسى للمكتبة للمدارس التابعة للمديرية لإجراء برنامج تثقيفى للطلبة، من خلال ممثليها، والإعلان عن الأنشطة الثقافية داخل المدارس ومشاركة الطلبة فى الفعاليات التى تنظمها المديرية وإدراج المكتبة فى خطة رحلات المدارس التابعة للمديرية وتقديم التسهيلات للمسئولين عن الحملة التى أطلقتها المكتبة تحت عنوان "اقرأ – فكر" بالمدارس.

حضر توقيع البروتوكول أحمد الهواشى مدير المكتبة، وآمال البردان ومدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا