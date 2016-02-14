توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة دمنهور والتربية والتعليم فى البحيرة

وقعت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة ورئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم برئاسة محمود أبو الغيط وكيل الوزارة.

ويتضمن البروتوكول تنظيم المكتبة إعارة جماعية للمدارس بنطاق المحافظة وأيام ثقافية داخل المكتبة، ووضع برنامج تدريبى شهرى لأخصائى المكتبات بالإدارات التعليمية للتدريب على الخدمات الإلكترونية الحديثة، وكذلك المشاركة فى عمل المؤتمرات العلمية بين المكتبة والمديرية، من خلال تخفيضات على الاشتراكات السنوية للمكتبة فى دورات الحاسب الآلى واللغات والرسم والموسيقى ورعاية الموهوبين من الطلبة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى إقامة حفل سنوى لأوائل الشهادات على مستوى المحافظة.

على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بتخصيص فترة من اليوم الدراسى للمكتبة للمدارس التابعة للمديرية لإجراء برنامج تثقيفى للطلبة، من خلال ممثليها، والإعلان عن الأنشطة الثقافية داخل المدارس ومشاركة الطلبة فى الفعاليات التى تنظمها المديرية وإدراج المكتبة فى خطة رحلات المدارس التابعة للمديرية وتقديم التسهيلات للمسئولين عن الحملة التى أطلقتها المكتبة تحت عنوان "اقرأ – فكر" بالمدارس.

حضر توقيع البروتوكول أحمد الهواشى مدير المكتبة، وآمال البردان ومدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

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