الصحة تنظم قافلة طبية بالعامرية فى الإسكندرية وتوقع الكشف على 1549مريضا

نظمت وزارة الصحة على مدار يومين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية اليمن بمنطقة العامرية بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة ضمت 11عيادة طبية من تخصصات الجراحة والمسالك البولية والأطفال والباطنة والجلدية والنساء والقلب والرمد وتنظيم الأسرة والأنف والأذن.

وأشار إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا واستحسانا من أهالى القرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1549مريضا من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، بالإضافة إلى إجراء 320 تحليلا طبيبا وعمل 34 رسم قلب و66 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 368 مواطنا من أهالى القرية.

وأكد مجدى حجازى أن القافلة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير الخدمة الطبية العلاجية، وخاصة خدمة الأخصائى لمواطنى المناطق البعيدة الأكثر احتياجًا، من خلال توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وفى ظل دعم كامل من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، حيث ضمت القافلة 13 طبيبا و13 ممرضة و7 صيادلة وفنى معمل ومثقفة صحية و3 مدخلى بيانات، وعددًا من الكتبة والإداريين والسائقين والعمال .