محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية مع رؤساء المدن والوحدات القروية

اجتمع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأحد مع رؤساء المدن والوحدات القروية لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية، وأصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بمتابعة البناء على الاراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وحصر جميع أراضى أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الخدمات التى تهم المواطنين على مستوى المحافظة، وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات بالمتابعة وتحليل دورى ومستمر للمياه والإغلاق الفورى لأى مصدر للمياه الغير صالحة، وكذا متابعة المشروعات المتوقفة لاستكمالها ، ومعرفه أسباب التوقف لإزالة أى مشكلات تعوق المشروعات.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن توفير أراضى لإقامة المدارس ومحطات الصرف الصحى ومحطات المياه بالتبرع أو الشراء، ومتابعة النظافة على المجارى المائية وإزالة ناتج التطهير بالتنسيق مع الرى ومتابعه صيانة الطرق والرصف وإزالة جميع المطبات العشوائية بالقرى، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن جميع ببارات الصرف مغطاة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء الوحدات القرية بالمتابعة المستمرة والمرور على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية والوحدات البيطرية ومكاتب التموين والجمعيات الزراعية، والاطمئنان على مستوى الأداء من حضور ونظافة وأسلوب حل مشاكل المواطنين وعمل تقرير وعرض المخالفات على رئيس المدينة، إلى جانب متابعه صيانة الطرق والرصف وإزالة المطبات العشوائية بالقرى وسرعة صيانه جميع المعدات من مركبات وجرارات.

وطالب محافظ الغربية، بعمل خطة عاجلة لحل المشاكل الطارئة وخطة يومية وخطة سنوية وخطة خماسية لإعطاء رؤية عما يمكن تنفيذه فى القرية، مؤكدا المحافظ على ضرورة التواصل مع المواطنين يوميا ، ومعرفه مشاكلهم وتشكيل لجنه لفحص مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وطالب بسرعة إزالة جميع المخالفات والإشغالات بالطرق المؤدية فى القرى وكذا تقليم الأشجار والاهتمام بتجميل الطرق الرئيسية بزرع شجرة الجهنمية على جانبي الطريق، وكذا المتابعة والإشراف على المخابز والاطمئنان على النظافة العامة بالمخابز ووزن الرغيف والسيطرة على أنبوبه الغاز ومتابعه أسعار السلع.

ووجه محافظ الغربية، بفتح منافذ بالقرى لبيع جميع السلع التموينية والغذائية وبأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن المواطنين.