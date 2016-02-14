سفر ووصول 682 مصريا وليبيا وعودة 100 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 682 مصريًا وليبيًا وعودة 100 شاحنة، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 387 إلى الجانب الليبى، بينهم 187 مصريا و200 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 295 بينهم 246 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و49 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 132 ألفا و859 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 100 شاحنة بضائع مصرية، عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.