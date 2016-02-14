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سقوط 5 قذائف سورية شمال الأردن دون وقوع إصابات

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سقوط 5 قذائف سورية شمال الأردن دون وقوع إصابات سقوط 5 قذائف سورية شمال الأردن دون وقوع إصابات

>قال مصدر رسمى أردنى أن خمس قذائف اطلقت من الجانب السورى سقطت فى لواء الرمثا المتاخم للحدود السورية شمال المملكة السبت من دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "قذيفتين سقطتا مساء السبت فى الحى الشرقى للرمثا إحداهما بالقرب من مسجد الفلاح، والأخرى فى سهول منطقة الشجرة، جراء الاشتباكات التى تجرى فى سوريا".

ونقلت الوكالة عن مدير شرطة لواء الرمثا العقيد عمار القضاة قوله إن "ثلاث قذائف كانت قد سقطت ظهر السبت فى منزلين ولم تتسببا بأى اصابات"، مشيرا إلى إن "احداها اخترقت جدار إحدى الغرف واستقرت فيها والثانية فى ساحة منزل والثالثة فى سور المنزل".

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