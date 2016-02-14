عادل الجبير: القوات الخاصة السعودية ستكون ضمن قوة برية للتحالف فى سوريا

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن توقيت إرسال القوات البرية السعودية إلى سوريا مرتبط بما يقرره التحالف الدولى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سوريا يأتى ضمن التحالف الدولى، مؤكدًا أن القوات الخاصة السعودية ستكون ضمن القوات البرية للتحالف.

وأعلن الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السويسرى ديدييه بوركهالتر فى الرياض، أن بلاده ستكثف دعم المعارضة السورية المعتدلة فى حال فشل الحل السياسى، لافتًا أن روسيا ستفشل فى إنقاذ الأسد الذى قتل أكثر من 300 ألف وشرد الملايين من شعبه، كما فشلت إيران والميليشيات المسلحة فى إنقاذه من قبل.

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