مفاجأة.. ضعف حاسة الشم يقلل القدرة الجنسية

حاسة الشم من الحواس المهمة فى الجسم، لكن من الغريب أن تؤثر مشاكل حاسة الشم على القدرة الجنسية للمرأة والرجل.

وهو ما كشفه الموقع النيوزلاندى "nzherald"، الذى تحدث عن أشياء مثيرة للدهشة تدمر الحياة الجنسية، مؤكدا أنه للحفاظ على الرغبة الجنسية يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين الصحة والرغبة، وأن هناك العديد من الأشياء التى تؤثر على حياتك الجنسية.

وأكد التقرير أن من ضمن الأشياء المثيرة للدهشة والتى تؤثر على القدرة الجنسية ضعف حاسة الشم، مشيرا إلى أن الرائحة تلعب دورا مهما فى تمييز الفرمونات وهى مواد كيميائية تفرز من جسم الرجل والمرأة عن طريق العرق، ويكون لها تأثير على السلوك الجنسى.

وفى عام 2012، أظهرت دراسة بجامعة جوتنبرج فى السويد، أن الرجال الذين يعانون من ضعف حاسة الشم، لديهم علاقات جنسية أقل بكثير من الرجال الذين لا يعانون من أى مشكلات بالأنف، وثبت أن النساء اللاتى يعانين من مشكلة فى حاسة الشم أقل إحساسا بالمتعة أثناء العلاقة الجنسية.

قال الدكتور "إيلونا كلوى" أستاذ علم النفس الذى قاد الدراسة، إن وجود ضرر فى حاسة الشم يؤثر على الحياة الزوجية، لأن الكثير من إشارات التواصل الاجتماعية تتم من خلال قناة حاسة الشم، لذا فإن الشعور المنخفض لحاسة الشم يؤثر على التواصل فى الحياة الزوجية.

كما يوضح الدكتور ديفيد إدواردز طبيب عام وأخصائى الصحة الجنسية، أن الإصابة بالبرد تؤثر على الرغبة الجنسية لكل من الرجال والنساء ويمكن أن تقلل العدوى الفيروسية مؤقتا لمستويات هرمون التستوستيرون بالجسم.

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