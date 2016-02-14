دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة لتمزق الشريان الأورطى

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن كبار السن الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتمزق الشريان الأورطى والموت المبكر.

وأشار الباحثون إلى أن الشريان الأورطى هو الشريان الرئيسى فى الجسم، الذى يمر عن طريق البطن ويمكن أن يمزق، مما يسبب نزيفا حادا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الربو مؤخراً كانوا أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية وتمزق الأورطى مقارنة بالأشخاص من نفس السن الذين لا يعانون من الربو.

وأوضح فريق الباحثين بقيادة الدكتور بينغ شي، من مستشفى بريجهام فى بوسطن، أن الرجال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتمزق الأورطى مقارنة بالنساء.

الجدير بالذكر أن دراسة علمية حديثة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية لبحوث الجهاز التنفسي، وجدت أن ممارسة الرياضة لأكثر من 30 دقيقة يومياً تقلل من فرص الاصابة بالربو.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى "Health Day News".

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