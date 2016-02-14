نائب بالشرقية يطالب رئيس الوزراء بإلغاء دعم محصول القمح بـ1300 جنيه للفدان

قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية والمرشح لرئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يناقش الآن مشكلة القمح مع رئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بقاعة مؤتمرات مجلس الوزراء، فى حضور 14 عضوا.

وأضاف "تمراز" أنه سوف يتطرق إلى الحديث حول إلغاء قرار دعم محصول القمح بـ1300 جنيه للفدان، وتحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى والتوريد اختيارى، مؤكدا أن القرار يضر بالفلاح، ولن يحقق هامش ربح، ويخدم مافيا الاستيراد، ويؤدى إلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية الأعوام المقبلة.

وكان قد تقدم تمراز بمذكرة لرئيس مجلس النواب بشأن مناقشة مشكلة القمح مع رئيس مجلس الوزراء ووضع حلول تتناسب مع الفلاح.