أمن الجيزة يضبط المتهم الخامس فى واقعة السطو المسلح على مكتب صرافة بالدقى

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهم الخامس فى عملية السطو المسلح على مكتب صرافة بدائرة قسم شرطة الدقى، وسرقة نصف مليون جنيه.

كان العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش القطاع، استهدف مكان اختباء المتهم، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسى والخامس فى التخطيط لعملية سطو مسلح بمنطقة الدقى، تحرر محضر بضبط المتهم، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات .

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