السيسي يلتقي سيدة استغاثت به أمام «النواب».. وتؤكد: الرئيس نقل ابني لمستشفى الدفاع الجوي (فيديو)

قالت كريمة جاد الرب، السيدة التي استغاثت بالرئيس السيسي، خلال خطابه أمام مجلس النواب، أمس، إنها حاولت لقاء الرئيس السيسي، إلا أنها لم تيأس واستمرت بالنداء عليه أمام قاعة مجلس النواب، لطلب مقابلته لنظر مشكلة ابنها، الذي يعاني من مرض مزمن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة الحياة 2، اليوم، الأحد، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية، لمقابلتها، مضيفة انها قابلت الرئيس السيسي اليوم، وعرضت عليه مشكلة نجلها الذي يعاني من أمراض مزمنة ويعاني من الصرع، وأكد لها الرئيس نقل نجلها إلى مستشفى الدفاع الجوي، لتلقي العلاج اللازم، وعبرت عن شكرها للرئيس السيسي لاستجابته لها.

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