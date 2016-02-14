أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يلتقي سيدة استغاثت به أمام «النواب».. وتؤكد: الرئيس نقل ابني لمستشفى الدفاع الجوي (فيديو)

Google+ Print
السيسي يلتقي سيدة استغاثت به أمام «النواب».. وتؤكد: الرئيس نقل ابني لمستشفى الدفاع الجوي (فيديو) السيسي يلتقي سيدة استغاثت به أمام «النواب».. وتؤكد: الرئيس نقل ابني لمستشفى الدفاع الجوي (فيديو)

يلقي خطابه أمام مجلس النواب (أرشيفية)

قالت كريمة جاد الرب، السيدة التي استغاثت بالرئيس السيسي، خلال خطابه أمام مجلس النواب، أمس، إنها حاولت لقاء الرئيس السيسي، إلا أنها لم تيأس واستمرت بالنداء عليه أمام قاعة مجلس النواب، لطلب مقابلته لنظر مشكلة ابنها، الذي يعاني من مرض مزمن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة الحياة 2، اليوم، الأحد، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية، لمقابلتها، مضيفة انها قابلت الرئيس السيسي اليوم، وعرضت عليه مشكلة نجلها الذي يعاني من أمراض مزمنة ويعاني من الصرع، وأكد لها الرئيس نقل نجلها إلى مستشفى الدفاع الجوي، لتلقي العلاج اللازم، وعبرت عن شكرها للرئيس السيسي لاستجابته لها.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية