سقوط 100 قتيل على الأقل من «داعش» في دير الزور

سقط ما لا يقل عن 100 قتيل، من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة العاملة في دير الزور في الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر مصدر عسكري، أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري، نفذ عدة طلعات جوية على مقرات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية الحسينية بالريف الغربي، ما أدى إلى “تدميرها بما فيها”، وفقًا لوكالة “سانا” السورية.

وبين المصدر أن الطيران الحربي السوري دمر أوكارًا وآليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي “داعش” في قرية المريعية بالريف الشرقي، لافتًا إلى أن وحدة من الجيش قضت على تجمعات للتنظيم الارهابي في حي الشيخ ياسين بمدينة دير الزور.