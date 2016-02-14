تعرفي على نوع جنينك من لعابك

لازالت القضية التي تهم الأمهات الحوامل، هي هل الجنين القادم سيكون ولداً أو بنتاً، والأكثر منهن يردن ولداً، ويبدأن في الانتظار حتى تظهر صورته ونوعه من خلال السونار، ولكن الجدات قديماً اتبعن طرقاً كثيراً لتحديد جنس المولود، فأنت حامل بمولود ذكر إذا حصلت معك واحدة من هذه العلامات:



• أنت حامل بمولود ذكر إذا زاد عندك اللعاب في فمك في الأشهر الثلاثة الأولى لدرجة أن تضطرين للبصق كل لحظة، ولا تتخلي عن المناديل الورقية، لا تفسير لدى الجدات لذلك، ولكن الحقيقة التي أكدتها نساء كثيرات أن المولود الذكر يسبب البصاق واللعاب الغزير لأمه، وتلاحظ الأمهات اللواتي تكرر حملهن بأولاد ذلك.

• وحم البنات متعب وتميلين للنوم خلاله، إذا قل نومك فأنت حامل بولد.

• انظري إلى طفلك السابق إذا كانت بنتاً وملامحها غير جميلة، أو صبيانية، فأنت حامل بولد، وهذا مؤكد حتى يقال إن هذه البنت "مصبينة"، وتميل إلى اللعب مع الأولاد بكثرة، وكلما لعبت مع الأولاد تأكدت الجدات أن أمها ستلد ولداً بعدها.

• النبض من الوريد هي طريقة تحتاج لفراسة، فتسارع النبض عند الوريد في وسط الذراع مع أشهر الحمل الأولى يعني أنك حامل بولد.

• حب الموالح والحمضيات والمخللات قبل أن تتزوجي، وفي أيام الزواج الأولى، وقبل حدوث الحمل يعني أنك ستبكّرين بمولود ذكر، وهذا أكدته عرائس حديثات العهد بالزواج، وأنجبن أولاداً في البكر.

• الوراثة لا تلعب دوراً، وإن كانت الجدات يرغبن بتزويج أولادهن ببنات أنجبت أمهاتهن الكثير من الذكور، أو وحيدة والديها التي ليس لها أخوات بنات، فتأكد الجدات أن هذه ستنجب الأولاد لا محالة.