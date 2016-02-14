أطباق للحوامل تدعم برنامجهن الغذائي

يتعرض شعر الحامل للتلف، وأظفارها للضعف والتكسر في فترة الحمل، فالجنين يمتص الفيتامينات والمعادن من جسمها طوال الـ 9 أشهر، وهذا يتطلب منها تغذية خاصة؛ لتعيد بناءها.

"سيدتي وطفلك" تقدم لك أطباقاً غنية بالمعادن والفيتامينات؛ لحماية شعرك وأظفارك في هذه الفترة.

سلطة الخضار بالروبيان

قطعي نصف علبة من طماطم الشيري، وأضيفي إليها نصف خسة مقطعة، بيديك، إضافة إلى ربع كوب من قطع الخبز التوست المربعة، ثم أخلطي المكونات بالليمون وزيت الزيتون والملح، حسب الرغبة، وضعي قطع الروبيان المشوية وجبنة الموزاريلا المبشورة على وجه الطبق.

البيض المسلوق

يمكنك سلق بيضة أو قليها، في زيت الزيتون. وتقديمها بالطريقة التي تناسبك

سلطة الفاكهة

قطعي ما يحلو لك من الفاكهة، وأضيفي إليها القليل من عصير الليمون، ورشة قرفة وملعقتين من العسل، أخلطي المكونات، وقدميها لنفسك بالطريقة التي تشعرك بالسعادة.

سمك سالمون ببذور الكتان

اشوي شريحة سمك السالمون بعد غسلها وتتبيلها، أدخليها في الفرن بدرجة 180 لنصف ساعة، ثم أخرجيها واعصري فوقها الليمون ورشي بذور الكتان فوقها. وزجيها ثانية في الفرن لـ 10 دقائق. أخرجيها وضعيها في الصحن مع بعض الخضار المسلوقة.

حساب السعرات الحرارية في الأطعمة السابقة:

- البيض المسلوق: البيضة الصغيرة 70 سعراً حرارياً.

- البيضة المتوسطة 80 سعراً حرارياً.

- البيضة الصغيرة 55 سعراً حرارياً.

- البيضة المقلية يضاف في احتسابها السعرات الحرارية الموجودة في الزيت أو الزبد، بمعنى أن البيضة المتوسطة الحجم المقلية في ملعقتين من زيت الزيتون تحتوي على 165 سعراً حرارياً.

- سمك السلامون المشوي يحتوي على 108 سعرات حرارية.

- المعلب يحتوي على 137سعراً حرارياً.

- المدخن يحتوي على 161 سعراً حرارياً.

- بذور الكتان تحتوي الـ100جرام منها على 520 سعراً حرارياً.

- الليمون: كل ملعقة صغيرة تحتوي على 33,5 سعر حراري.

- القرفة: كل ملعقة شاي صغيرة تحتوي على 7سعرات حرارية.

- زيت الزيتون كل ملعقة طعام وزنها 13,5 جرام تحتوي على 122 سعراً حرارياً.

- سلطة الفواكه: التفاحة المتوسطة تحتوي على 81 سعراً حرارياً.

- الموزة المتوسطة تحتوي على 105 سعرات حرارية.

- الفراولة: كل 152 جراماً تحتوي على 50 سعراً حرارياً.

- الكيوي: الحبة زنة 76جراماً تحتوي على 46 سعراً حرارياً.

- العنب: كل 160 جراماً تحتوي على 110 سعرات حرارية.

- العسل: كل ملعقة صغيرة تحتوي على 15 سعراً حرارياً.

- الطماطم: كل 100 جرام منها تحتوي على 70 سعراً حرارياً.