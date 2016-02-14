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رئيس تحرير موقع برلماني: وزير العدل طلب من المستشار سري صيام العدول عن استقالته

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رئيس تحرير موقع برلماني: وزير العدل طلب من المستشار سري صيام العدول عن استقالته رئيس تحرير موقع برلماني: وزير العدل طلب من المستشار سري صيام العدول عن استقالته

المستشار سري صيام (أرشيفية)

قال محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع برلماني، إن حضور المستشار سري صيام، كلمة الرئيس بمجلس النواب، أمس، هي أولى خطوات العدول عن استقالته التي تقدم بها من مجلس النواب.

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، على قناة الحياة 2، اليوم، الأحد، أن تصريحات المستشار سري صيام حول استقالته تغيرت من “صفحة وانطوت” إلى “ادعوا لنا بالتوفيق”، مما يعتبر مؤشرا على إمكانية تراجعه عن الاستقالة.

وكشف رئيس تحرير موقع برلماني، أن المستشار أحمد الزند، وير العدل، التقى المستشار سري صيام، على هامش خطاب الرئيس، أمس، وقال له “ماتضيعش عشمنا فيك”، مضيفا “بنسية 60 أو 70 % سيتراجع المستشار سري صيام عن استقالته”.

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