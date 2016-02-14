«زيدان» يشيد ببراعة «رونالدو»

امتدح المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، براعة نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد الثنائية التي أحرزها في فوز ريال مدريد على أتليتيك بيلباو بنتجية 4-2 في إطار منافسات الليجا.

وقال زيدان،في تصريحات نقلتها شبكة «إي إس بي إن» الأمريكية اليوم الأحد “عن كريستيانو، ماذا بإمكاني أن أقول لكم؟ فأنتم الصحفيون هنا لتعطوا رأيكم بشأن ما إذا كان لعب بشكل جيد أو سيء، وما إذا كانت مسيرته انتهت أم لا”، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأضاف المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني “لقد أظهر براعة تامة، وإذا سمحتم لي فإنه كان في مستوى جيد”.

وبخصوص الأخطاء الدفاعية للفريق، أكد زيدان أنه ستكون هناك دائما بعض الأخطاء، قائلا “لا يقلقني ذلك، فالأمر الجيد هو أننا فزنا بالمباراة، وكنا نعلم بأنها ستكون صعبة، ولا يمكننا إلا المحاولة وارتكاب أقل أخطاء ممكنة”.

وحول مباراة الذهاب أمام فريق روما الإيطالي يوم الأربعاء القادم، قال المدرب الفرنسي “نحن في حالة بدنية جيدة ونلعب بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بما قمنا به في مباراة بيلباو المنافس الجيد للغاية، وتشامبيونزليج هي مسابقة تعيدني إلى الكثير من الذكريات الجيدة، حيث فزت كمساعد مدرب وكلاعب، ولديها طابع خاص وسنقاتل من أجل الفوز بها”.