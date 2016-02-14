أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«زيدان» يشيد ببراعة «رونالدو»

Google+ Print
«زيدان» يشيد ببراعة «رونالدو» «زيدان» يشيد ببراعة «رونالدو»

«زيدان» مدرب ريال مدريد

امتدح المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، براعة نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد الثنائية التي أحرزها في فوز ريال مدريد على أتليتيك بيلباو بنتجية 4-2 في إطار منافسات الليجا.

وقال زيدان،في تصريحات نقلتها «إي إس بي إن» الأمريكية اليوم الأحد “عن كريستيانو، ماذا بإمكاني أن أقول لكم؟ فأنتم الصحفيون هنا لتعطوا رأيكم بشأن ما إذا كان لعب بشكل جيد أو سيء، وما إذا كانت مسيرته انتهت أم لا”، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأضاف المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني “لقد أظهر براعة تامة، وإذا سمحتم لي فإنه كان في مستوى جيد”.

وبخصوص الأخطاء الدفاعية للفريق، أكد زيدان أنه ستكون هناك دائما بعض الأخطاء، قائلا “لا يقلقني ذلك، فالأمر الجيد هو أننا فزنا بالمباراة، وكنا نعلم بأنها ستكون صعبة، ولا يمكننا إلا المحاولة وارتكاب أقل أخطاء ممكنة”.

وحول مباراة الذهاب أمام فريق روما الإيطالي يوم الأربعاء القادم، قال المدرب الفرنسي “نحن في حالة بدنية جيدة ونلعب بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بما قمنا به في مباراة بيلباو المنافس الجيد للغاية، وتشامبيونزليج هي مسابقة تعيدني إلى الكثير من الذكريات الجيدة، حيث فزت كمساعد مدرب وكلاعب، ولديها طابع خاص وسنقاتل من أجل الفوز بها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل