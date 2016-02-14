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تريكة وشيتوس يحيون ذكرى رحيل «البطل»

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تريكة وشيتوس يحيون ذكرى رحيل «البطل» تريكة وشيتوس يحيون ذكرى رحيل «البطل»

أرشيفية

أحيا نجما النادي الأهلي محمد أبو تريكة، ووائل رياض شيتوس، لاعبا الفريق السابقان، ذكرى رحيل ثابت البطل، مدير الكرة بالأهلى، وحارس الفريق السابق.

وكتب لاعب المصري، والأهلى المعتزل، محمد أبو تريكة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»”فى يوم ذكرى الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، رمز الوفاء والحب الشديد للنادى الأهلى وجماهيره”.

ومن جانبه علق وائل رياض شيتوس، والمتزوج من ابنة البطل الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع «انستجرام»، قائلًا :”مهما حاولت أديلك حقك أكيد مش هعرف، بس اللى اتعلمته فعلا منك، إن الإنسان سيرة وسمعة.

وأضاف شيتوس “أنت مفيش حد بيسمع اسمك غير لما يقول كلمة واحدة بس كان راجل، ثابت البطل حمايا العزيز ربنا يرحمك وإن شاء الله نتقابل على خير فى الجنة”.

 

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