ننشر نص قرار رئيس الوزارء بنقل تبعية مستشفى فلمنج بالإسكندرية لوزارة الصحة

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء منذ أيام، قرارا بضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مع نقل العاملين بمستشفى المبرة بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ويسرى بشأنهم أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقمى 1002 لسنة 1975 و774 لسنة 1976، مع نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وقال الدكتور عمر الإبراشى، رئيس المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، إن قرار ضم المستشفى لعدم قدرة المؤسسات العلاجية على تطويرها والانفاق عليها سيؤتى بثماره، فى حالة استثمار 20 مليون جنيه على الأقل لتطوير المستشفى وتعيين 30 نائبا جديدا فى أقسام المستشفى المختلفة، وإلا فلن تكون هناك فائدة تعود على المواطن.



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