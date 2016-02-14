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مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح من داعش فى عمليات للجيش السورى بدير الزور

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مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح من داعش فى عمليات للجيش السورى بدير الزور مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح من داعش فى عمليات للجيش السورى بدير الزور

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ما لا يقل عن 100 مسلح من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى عمليات للجيش السورى بدير الزور بسوريا.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكرى قوله الأحد "إن سلاح الجو السورى نفذ عدة طلعات جوية على مقرات وآليات لتنظيم "داعش" فى قرية الحسينية بالريف الغربى، ما أسفر عن تدميرها بما فيها".

وأوضح المصدر أن الطيران السورى دمر أوكارا وآليات بعضها مزود برشاشات لمسلحى "داعش" فى قرية المريعية بالريف الشرقى، مشيرا إلى أن وحدة من الجيش قضت على تجمعات للتنظيم فى حى الشيخ ياسين بمدينة دير الزور.
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