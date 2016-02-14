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مستشار وزير الدفاع السعودى: المملكة لم ترسل قوات برية لمحاربة داعش

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مستشار وزير الدفاع السعودى: المملكة لم ترسل قوات برية لمحاربة داعش مستشار وزير الدفاع السعودى: المملكة لم ترسل قوات برية لمحاربة داعش

ذكرت قناة "" نقلا عن تصريحات للمستشار العسكرى بمكتب وزير الدفاع السعودى، العميد ركن أحمد عسيرى قوله" أن الطائرات السعودية انتشرت بطواقمها فى قاعدة انجرليك التركية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المملكة لم ترسل قوات برية لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف عسيرى أن حجم المشاركة فى الحرب ضد داعش يختلف باختلاف الأهداف التى يضعها التحالف الدولى، مشيرا إلى أن الخطوة تأتى ضمن الجهود الجوية التى أعلنتها المملكة لتكثيف الضربات ضد داعش.

ولفت إلى أن المملكة ملتزمة بمحاربة داعش فى المناطق الأكثر أهمية بالنسبة للتنظيم وهى فى الرقة السورية ومحيطها.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، أعلن فى وقت سابق أن أنقرة والرياض يمكنهما أن تطلقا عملية برية ضد تنظيم داعش فى سوريا وأن المملكة تنوى إرسال طائرات إلى قاعدة إنجرليك التركية التى تحتضن عمليات قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن.
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مصر 365

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