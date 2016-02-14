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الرئيس الباكستاني يمنع الشعب من الاحتفال بـ«عيد الحب»

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الرئيس الباكستاني يمنع الشعب من الاحتفال بـ«عيد الحب» الرئيس الباكستاني يمنع الشعب من الاحتفال بـ«عيد الحب»

ارشيفية

حث الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، مواطني بلاده على عدم الاحتفال بعيد الحب الذي يريد بعض علماء الدين منع الاحتفال به لكن مسؤولين في العاصمة يقولون إنه ليس بإمكانهم ذلك.

وقال الرئيس إن عيد الحب، مستورد من الغرب ويهدد بتقويض القيم الإسلامية في باكستان، مضيفًا: ”لا صلة لعيد الحب بثقافتنا ويجب تحاشيه”.

وبرغم أنه مناسبة مسيحية في الأصل إلا أن عيد الحب يكتسب شعبية بين الباكستانيين، ويقول بائعو الزهور إن مبيعاتهم مزدهرة هذا العام كما هو الحال في السنوات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن إسلام آباد ستمنع الاحتفال بعيد الحب، بوصفه “إهانة للإسلام” لكن مسؤولين بالمدينة قالوا في وقت لاحق إن مثل هذا القرار سيكون غير قابل للتنفيذ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مدينة بيشاور قرب الحدود مع أفغانستان حظرت مظاهر الاحتفال بعيد الحب.

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