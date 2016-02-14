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مشادة بين أسر المتهمين والصحفيين فى قضية "الشذوذ الجنسى" بالعجوزة

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مشادة بين أسر المتهمين والصحفيين فى قضية "الشذوذ الجنسى" بالعجوزة مشادة بين أسر المتهمين والصحفيين فى قضية "الشذوذ الجنسى" بالعجوزة
وقعت منذ قليل مشادة بين عدد من أسر المتهمين الـ11 فى قضية الشذوذ الجنسى وعدد من الصحفيين الذين حضروا لتغطية وقائع جلسة اليوم، أمام محكمة جنح العجوزة، وتدخل حرس المحكمة للفصل بين الطرفين.

تنظر القضية برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامى غريب، ويواجه المتهمون اتهامات الشذوذ الجنسى وممارسة الرزيلة والدعوة الى الفجور، وذلك بعدما ضبطوا بشقة سكنية بمنطقة المهندسين، أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين، تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى و ارتداء بعض منهم الملابس النسائية ووضعهم مساحيق التجميل، وأنهم اعتادوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة المذكورة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعى، وضبط بحوزتهم ألعاب جنسية وأعضاء تناسيلية صناعية أخرى.
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