"تموين الإسكندرية" تضبط أسماك البقرة السامة المحظور صيدها فى حملة بالمحافظة

أجرى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

وضبطت الحملة "أحمد . م"- 33 سنة صاحب مصنع لتصنيع الجبن وحيازته "750" كيلو جرام جبن بدون ثمة بيانات تجارية، و"ناجح . م"- 36 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "215" كيلو جراما من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

كما ضبت الحملة "محمد .ع" - 52 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية لحيازته "52" عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، و" سمير. ا " - 54 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتلاعب فى كميات الخبز المنصرفة للمخبز من شركة المطاحن وبمطابقة كميات الدقيق البلدى المنصرف للمخبز، تبين قيامه بالتصرف فى كمية قدرها "78.300" طن دقيق، قام ببيعها فى السوق السوداء بما يعادل قيمته "203580 جنيهاً"، وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز.