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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية بالاشتراك مع مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بفرع الأمن العام بالإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وطلقات.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، ومعاونيه النقباء أحمد ثروت، ومصطفى سلامة، وأنور القاضى، وإسلام مشهور معاونى المباحث، بالاشتراك مع مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة بفرع الأمن العام بالإسماعيلية بالقبض على المتهم "محمد .ع .ع " 22 سنة عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح نارى ( فرد خرطوش ) محلى الصنع عيار 12 رش ، كذا ( 2) طلقة من ذات العيار.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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