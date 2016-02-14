ضبط بائع متجول بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى أسيوط

ألقى ضباط قسم ثان أسيوط القبض على بائع متجول، بحوزته بندقية خرطوش و1600 جرام من الأفيون والحشيش والبانجو، و20 قرصا مخدرا للاتجار بها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من العقيد صالح الخطيب مأمور قسم ثان أسيوط، بتمكن ضباط مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الأمير من ضبط "ياسر .م.ج" 24 سنة بائع متجول ومقيم الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع مطموسة الأرقام و(12) طلقة وكذا 100 جرام من جوهر الأفيون المخدر و500 جرام من مادة الحشيش المخدر و1000 جرام من نبات البانجو المخدر و(20) قرصا من العقاقير المخدرة ومبلغ مالى 760 جنيها بقصد الاتجار، وجارى تحرير المحضر اللازم.