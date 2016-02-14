توقف حركة المرور بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل أعلى دائرى المرج

توقفت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمرج بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل محملة "بالزلط"، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من طريق نفق السلام وفى طريقه إلى طريق إسكندرية الزراعى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المركبات .

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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